В Ростовской области сбито более 40 БПЛА

В субботу Россия сообщила об уничтожении 47 украинских беспилотников над своими южными территориями, преимущественно в Ростовской области, прилегающей к Украине.

В ходе продолжающейся уже три года специальной военной операции России на Украине Киев постоянно размещает беспилотники в российском воздушном пространстве.

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Российские военные заявили в социальных сетях, что их активные системы ПВО перехватили и уничтожили беспилотники над территориями Белгородской области (один беспилотник), Курской области (два беспилотника), Волгоградской области (три беспилотника) и Ростовской области (41 беспилотник).

Ростовская область на юге страны служит стратегическим центром, где российские военные организуют свои операции на Украине.

Василий Голубев, губернатор Ростовской области, сообщил в социальных сетях, что сбитый беспилотник упал над городом Таганрог, расположенным на Азовском море рядом с частью Украины. Он подтвердил, что в результате атаки пострадавших нет.

Старовойт уточнил, что все находятся в безопасности и что медицинский персонал эвакуировал пациентов из близлежащей больницы. Курск, город с населением около 440 000 человек, расположен примерно в 120 километрах от границы с Украиной.

По подтвержденным данным, нынешняя воздушная ситуация РФ находится под полным контролем систем ПВО.