Apple повторно протестировала модели iPhone 15 и заявила, что аккумуляторы могут сохранять 80% емкости при 1000 полных зарядах.

Обновление iOS 17.4 от Apple, находящееся в стадии бета-тестирования, упрощает процесс мониторинга времени автономной работы и общего состояния iPhone 15.

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В предыдущих версиях все модели iPhone 15 содержали раздел "Состояние батареи и зарядка", в котором отображалась емкость батареи в процентах, а все, что превышало 80%, считалось удовлетворительным. Теперь обновленное меню "Состояние батареи" показывает, в норме ли состояние батареи.

При выборе пункта "Состояние батареи" появляется подменю, содержащее информацию о количестве циклов работы аккумулятора iPhone, а также дату производства и дату первого использования.

Apple перепроверила все модели iPhone 15 и утверждает, что их аккумуляторы должны сохранять ёмкость 80% или выше в течение 1 000 циклов зарядки и разрядки. По оценкам, старые модели iPhone сохраняют 80% емкости аккумулятора после 500 циклов.

Стоит отметить, что аппаратная часть и аккумуляторы iPhone 15-й серии остались неизменными, обновилась лишь оценка Apple количества полных циклов, необходимых для того, чтобы емкость батареи достигла 80%.

Согласно тестам аккумуляторов, проведенным CNET на iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max, все четыре модели продемонстрировали превосходное время автономной работы. Усилия Apple, направленные на то, чтобы облегчить пользователям понимание состояния батареи iPhone, заслуживают похвалы, и можно надеяться, что в будущих обновлениях появятся дополнительные функции для управления аккумулятором.