Это будет уже 15-я помощь, оказываемая Швецией Украине, и самая крупная на данный момент

Во вторник Министерство обороны Швеции объявило, что страна окажет военную помощь Украине на сумму около 7,1 миллиарда шведских крон (682 миллиона долларов). Эта помощь будет включать в себя передачу оборудования и выделение дополнительных средств на закупку вооружений.

реклама

Это будет уже 15-я по счету помощь, которую Швеция оказывает Украине, что делает ее самым крупным пакетом на сегодняшний день. Общий объем помощи, оказанной Швецией с момента полномасштабного СВО России в Украине в 2022 году, составляет около 30 миллиардов крон.

Министр обороны Пал Йонсон во время пресс-конференции подтвердил готовность Швеции продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.

Пакет помощи включает в себя артиллерийские боеприпасы, зенитную артиллерию и безоткатные орудия на сумму около 2 миллиардов крон. В пакет также входят морские десантные корабли, другие типы судов и подводное оружие, такое как мины и подводные беспилотники.

В рамках пакета помощи Швеция выделила средства на закупку материалов через международные фонды Украины. Кроме того, 1 миллиард крон был выделен на закупку примерно 10 новых боевых бронированных машин, которые, как ожидается, будут готовы к поставке в Украину в 2026 году.