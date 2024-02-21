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Во вторник Министерство обороны Швеции объявило, что страна окажет военную помощь Украине на сумму около 7,1 миллиарда шведских крон (682 миллиона долларов). Эта помощь будет включать в себя передачу оборудования и выделение дополнительных средств на закупку вооружений.
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Это будет уже 15-я по счету помощь, которую Швеция оказывает Украине, что делает ее самым крупным пакетом на сегодняшний день. Общий объем помощи, оказанной Швецией с момента полномасштабного СВО России в Украине в 2022 году, составляет около 30 миллиардов крон.
Министр обороны Пал Йонсон во время пресс-конференции подтвердил готовность Швеции продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.
Пакет помощи включает в себя артиллерийские боеприпасы, зенитную артиллерию и безоткатные орудия на сумму около 2 миллиардов крон. В пакет также входят морские десантные корабли, другие типы судов и подводное оружие, такое как мины и подводные беспилотники.
В рамках пакета помощи Швеция выделила средства на закупку материалов через международные фонды Украины. Кроме того, 1 миллиард крон был выделен на закупку примерно 10 новых боевых бронированных машин, которые, как ожидается, будут готовы к поставке в Украину в 2026 году.