Aurus похож на один из черных бронированных лимузинов, которыми пользуется Путин

В знак укрепления отношений между Россией и Северной Кореей президент России Владимир Путин подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну роскошный лимузин Aurus. Однако этот поступок вызвал обеспокоенность наблюдателей, которые считают, что он может противоречить резолюции ООН, запрещающей передачу Северной Корее предметов роскоши в качестве меры.

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Лимузин российского производства был передан старшим помощникам Кима российской делегацией 18 февраля, как сообщило официальное северокорейское информационное агентство KCNA.

Подаренный лимузин напоминает черные бронированные автомобили, которыми пользуется Путин. Решение подарить "Aurus" Киму было принято после того, как Ким выразил свое восхищение этим автомобилем, когда Путин продемонстрировал его ему в прошлом году. Лидеры двух стран встретились на космодроме "Восточный", расположенном в Амурской области на Дальнем Востоке.

Во время встречи Путин разрешил Киму осмотреть один из лимузинов, и Ким, сидевший рядом с Путиным в автомобиле, похоже, оценил это, как следует из заявления пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Песков, отвечая на вопрос о подарке, заявил, что Ким восхитился автомобилем, когда Путин лично показал его ему во время посещения космодрома Восточный. Он также добавил, что решение о подарке было принято на основе этого взаимодействия. Песков подчеркнул, что Северная Корея является близким соседом России и что Россия намерена укреплять отношения со всеми своими соседями, включая Северную Корею.

Сестра Кима передала благодарность Ким Чен Ына Путину за подарок, заявив, что он символизирует уникальные личные отношения между двумя лидерами, как сообщает KCNA.