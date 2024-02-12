Эта помощь будет направлена на семь областей, включая развитие сельского хозяйства и устранение завалов.

Япония планирует передать 15,8 миллиарда иен (около 106 миллионов долларов) в качестве помощи Украине, сообщает Kyodo News со ссылкой на собственные источники. Данное заявление было сделано в преддверии конференции, запланированной на 19 февраля в Токио, которая будет посвящена поддержке усилий по восстановлению Украины.

реклама

Пакет помощи будет направлен на семь ключевых направлений, включая развитие сельского хозяйства и разбор завалов. Ожидается, что в конференции примут участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Японии Фумио Кисида. Кроме того, на конференции будут присутствовать правительственные чиновники и представители промышленности двух стран, как сообщила в субботу телекомпания NHK.

Секретариат кабинета министров Японии отказался от комментариев.

Важно отметить, что, хотя Япония пересмотрела свои правила экспорта оружия в декабре 2023 года, страна по-прежнему придерживается политики, запрещающей прямые поставки оружия в страны, участвующие в активных конфликтах. Однако недавно Япония согласилась подготовиться к возможной передаче Соединенным Штатам ракет ПВО Patriot, что может принести некоторую пользу Украине, расширив возможности Вашингтона по оказанию военной поддержки.