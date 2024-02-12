Бывший президент и его помощники разрабатывают планы по депортации миллионов мигрантов

Вопрос иммиграции и безопасности границ все чаще становится центральным пунктом разногласий между двумя основными политическими партиями как в Вашингтоне, так и за его пределами. Самый значительный конфликт по поводу иммиграции, возможно, еще впереди.

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Среди последних событий в Вашингтоне - срыв двухпартийного соглашения с Сенатом, направленного на укрепление безопасности границ. Это произошло из-за сопротивления бывшего президента Дональда Трампа и руководства республиканцев в Палате представителей. Кроме того, попытка республиканцев объявить импичмент министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу за несоблюдение иммиграционного законодательства не увенчалась успехом. В то же время губернатор-республиканец Техаса Грег Эбботт, поддержанный многими другими губернаторами-республиканцами, возобновил свои усилия по передаче федеральному правительству более широких полномочий по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства.

Эти инциденты в совокупности иллюстрируют степень смещения иммиграционных дебатов вправо за время пребывания у власти президента Джо Байдена. Несмотря на эту общую тенденцию, Трамп открыто обдумывает иммиграционные стратегии для потенциального второго президентского срока, которые могут быстро стать гораздо более политически спорными, чем нынешние разногласия между партиями.

Трамп обещает, что, если выиграет второй срок, начнет то, что он описал как "Крупнейшая в истории операция по депортации внутри страны". Такая кампания неизбежно будет политически нестабильной. Это связано с тем, что любая крупномасштабная инициатива по депортации будет направлена в первую очередь на районы с преобладанием меньшинств в крупных городах, которые склоняются к демократии и где проживает много иммигрантов без документов, включая Лос-Анджелес, Хьюстон, Чикаго, Нью-Йорк и Феникс.