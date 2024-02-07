Вертолет, на борту которого находились Пинера и еще три человека, упал в озеро на юге Чили.

Себастьян Пинера, бывший президент Чили, трагически погиб при крушении вертолета во вторник. В стране, где он проработал два срока, начался траур, а лидеры стран Латинской Америки выразили соболезнования. Вертолет, на борту которого находились Пинера и еще три человека, упал в озеро на юге Чили. 74-летний Пинера был признан погибшим вскоре после того, как спасатели прибыли на место крушения. Остальные три пассажира выжили в катастрофе.

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По неподтвержденным данным, полученным из двух источников, Пинера был пилотом вертолета, однако официальные лица не подтвердили эту информацию и предполагаемый пункт назначения полета. Известно, что Пинера проводил лето в Южном полушарии у живописных озер на юге Чили, часто пилотируя собственный вертолет.

В связи с трагедией президент Габриэль Борик объявил трехдневный национальный траур. Идет подготовка к государственным похоронам, которые состоятся в пятницу. Пинера, который занимал свой пост два срока подряд с 2010 по 2022 год, запомнился своей преданностью государственной службе.

Министр внутренних дел Каролина Тоха подтвердила, что тело Пинеры было извлечено из озера в районе города Лаго-Ранко. Тоха, которая в настоящее время возглавляет борьбу с сильными лесными пожарами, отдала должное преданности Пинеры государственной службе.

На международном уровне Пинера, пожалуй, наиболее известен благодаря своей роли в спасении 33 шахтеров, оказавшихся в ловушке под пустыней Атакама в 2010 году. Эта спасательная операция привлекла внимание мировых СМИ, а позже была показана в фильме 2014 года "33".