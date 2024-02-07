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Почему Тайвань так значим для США

Документ подробно описывает стратегию Вашингтона, в которой Тайвань играет ключевую роль, несмотря на отсутствие официального признания его правительства.
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14 сентября 2022 года Сенат Соединенных Штатов принял к рассмотрению законопроект, направленный на улучшение двусторонних отношений между Вашингтоном и Тайбэем. Данный документ, включающий в себя оперативно-совместимые меры безопасности, торговые связи и контакты между людьми, не ограничивается только этими аспектами. В нем также подробно изложена стратегия Вашингтона, в которой Тайваню отводится ключевая роль.

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Несмотря на то, что Вашингтон официально не признает правительство Тайбэя, в документе Тайвань назван основополагающим для интересов и ценностей Соединенных Штатов. Это может показаться странным, однако для формальных договоренностей факты на местах часто имеют второстепенное значение. Со стратегической точки зрения, Тайвань служит ключом к гигантскому региону.

Помимо своего значимого географического положения, Тайвань является экономическим и технологическим центром. Ценность острова была подчеркнута недавним визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, что вызвало новый виток конфронтации.

Вопрос о том, что именно поставлено на карту и как Тайвань удерживает ключ к региональному балансу сил, остается открытым. Несмотря на утверждения Пекина о том, что Тайвань принадлежал ему с древних времен, стратегическую значимость остров приобрел относительно недавно.

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На протяжении большей части истории Китая его главной заботой была сухопутная мощь и обороноспособность. Великая Китайская стена препятствовала нападениям захватчиков, а Шелковый путь образовал торговый коридор, позволяющий китайским купцам обменивать шелк на серебро с римскими торговцами.

Тайвань и его коренные народы вели изолированное существование, во многом свободное от влияния политики великих держав, до тех пор, пока в 16 веке остров не открыли португальские моряки и назвали его Илаформоза, что на португальском означает “прекрасный остров”.

Однако, именно в результате колонизации Тайваня испанскими и голландскими войсками Пекин осознал его важность. Контроль над островом стал приоритетным интересом Китая. Это не только предотвратило бы нападение и нежелательное вторжение чужеземцев на китайские рынки, но и лишило бы повстанцев безопасного убежища централизованной власти на материке.

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Тайвань был подобен воротам, которые открывали далеким военно-морским центрам доступ в сердце Китая. После падения династии Мин в 1644 году, лоялисты восстали против новых маньчжурских лидеров Китая. Выдающимся лидером сопротивления был Гауэнсиан, который проводил успешные атаки против манжуров вдоль китайского побережья.

Но после крупного поражения при Нанкине в 1659 году, он был вынужден уйти на Тайвань. Там он применил свою боевую доблесть против голландских колонистов, победив их в 1661 году. Тем не менее гегемония Цин не ослабевала, и в 1863 году Пекин направил к Тайваню 300 военных кораблей, разгромил войска Гао Инцяна и включил остров в состав империи Цин.

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Но контроль Пекина продлился недолго. Несколько десятилетий спустя, в 1895 году, японская Империя завоевала Тайвань и сохраняла контроль над ним до конца Второй мировой войны. Однако окончание японской оккупации лишь возобновило гражданскую войну на материке между коммунистическими силами Мао Цзэдуна и Го Минданом во главе с Чан Кайши.

Войска Янга, несмотря на американскую экономическую и военную поддержку, в конечном счете были вынуждены покинуть материк.

В 1949 году, осознавая неизбежность коммунистического захвата Китая и отступив через Тайваньский пролив, Вашингтон включил Тайвань в свою антикоммунистическую стратегию сдерживания. Предполагалось, что правительство Тайбэя станет ключевым звеном в цепи, протянувшейся от Алеутских островов до Филиппин и Индонезийского архипелага. Тайвань оказался в самом центре этой стратегии сдерживания.

Таким образом, когда в ходе Корейской войны Вашингтон и Пекин оказались по разные стороны баррикад, Америка обеспечила себе поддержку Тайваня в качестве союзника. Однако в конечном итоге обстоятельства вынудили Китай и Соединенные Штаты пересмотреть свои отношения. Напряженность между Китаем и Советским Союзом дала Вашингтону возможность вступить в контакт с Пекином.

Оправившись от поражения во Вьетнамской войне, администрация Никсона стремилась нормализовать отношения и в Шанхайском коммюнике 1972 года признала, что все китайцы по обе стороны пролива утверждают, что существует только один Китай и Тайвань является его частью. Эта установка дипломатического ограждения была закреплена в Законе об отношениях с Тайванем 1979 года, где администрация Картера признала правительство Пекина.

Таким образом, Вашингтон в тайваньском вопросе сделал двойную ставку. Несмотря на то, что он не признает независимость Тайваня, на практическом уровне американские политики стремятся сдерживать попытки Пекина к воссоединению. Это включает крупные продажи оружия и программы военной подготовки.

Между тем, высокопоставленные законодатели Конгресса Ньют Гингридж и Нэнси Пелоси посетили остров, чтобы продемонстрировать свои полномочия в области национальной безопасности. Разумеется, это вызвало недовольство Пекина, который настаивает на том, чтобы Вашингтон следовал совместному коммюнике на словах и на деле.

Коммунистическое руководство Пекина не может пойти на компромисс по этому вопросу, поскольку публично и громогласно обещает воссоединить Китай. Любое отдаление Тайваня станет фатальным для легитимности Компартии. Кроме того, присутствие враждебного государства у своих берегов - это кинжал в самое сердце интересов Китая.

Помимо того, что Тайвань является плацдармом для потенциального нападения с моря, американское вооружение и другие поставки превратили тайваньские вооруженные силы в небольшие, но боеспособные войска. Более того, на Тайване расположены стратегически важные отрасли промышленности, особенно производство полупроводников, которые имеют решающее значение для новых технологий 5G, интернета вещей и автоматизации.

В начале 2022 года одна лишь тайваньская компания по производству полупроводников TSMC занимала 54 процента рынка. 65 процентов полупроводников в мире и 90 процентов самых современных чипов производятся на острове. Это весьма впечатляюще. Под американским патронажем Тайбэй использовал свои низкие затраты на рабочую силу и близость к материковой части Китая, чтобы специализироваться на полупроводниках.

План оправдал себя, поскольку Тайвань стал мировым лидером в производстве микрочипов. В 2019 году на эту отрасль пришлось 30 процентов экспорта Тайваня и 17 процентов его общего ВВП. Но по мере того, как Тайвань богател, росли и зарплаты граждан. Это подтолкнуло тайваньские компании к передаче трудоемких процессов на аутсорсинг на материковую часть.

Фудзинь, на противоположной стороне Тайваньского пролива, обязан развитием своей обрабатывающей промышленности тайваньским инвестициям и торговле. Возникла естественная синергия, поскольку большинство тайванцев родом из региона Фудзянь и говорят на схожих диалектах китайского языка.

К 2019 году доля тайваньской продукции в области информационных и коммуникационных технологий, производимой в Китае, достигла почти 90%. Несмотря на значительные успехи Тайваня в сфере полупроводников, данная ситуация представляет собой двойственность. С одной стороны, в условиях геополитической нестабильности, США инвестируют миллиарды долларов в поддержку своих производителей чипов, таких как Intel.

С другой стороны, Китай, действуя аналогичным образом, инвестирует в международную корпорацию по производству полупроводников SMC. В перспективе такие инвестиции могут привести к сокращению доли Тайваня на рынке полупроводников, что со временем может уменьшить его зависимость от Китая и усилить зависимость от США. Однако на данный момент экономическая взаимозависимость служит определенным ограничителем агрессии. Тактики “серых зон”, включающие демонстрацию военной мощи, проведение военных учений, переброску истребителей и другие меры, влекущие за собой расходы, направлены на истощение военных ресурсов. В качестве примера можно привести то, что в 2017 году в тайваньские воды вошли всего два китайских военно-морских судна, в 2019 году их было уже 600, а в 2020 году - почти 4000. Кроме того, в 2020 году Тайвань почти 3000 раз поднимал в воздух свои военно-воздушные силы в ответ на китайские вторжения, что обошлось тайваньским налогоплательщикам в колоссальные 90 миллионов долларов в виде затрат на топливо и переутомление пилотов. Китай истощает ресурсы Тайваня без единого выстрела, используя чрезмерный стресс как смертельно эффективное средство ведения переговоров.

Однако, к счастью для Тайваня, наличие Вашингтона в качестве союзника имеет решающее значение. Даже если напряженность между безопасностью, поддерживаемой Америкой, и процветанием, поддерживаемым Китаем, сохранится, она, скорее всего, разрешится в пользу первой. Богатство это прекрасно, но оно не имеет ценности без средств для его защиты. В момент выбора между оружием и деньгами лучше вооружиться, потому что те, кто предпочтут безопасности богатства, вскоре останутся ни с чем.

Источник: The Curious (YouTube)

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