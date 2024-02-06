США начали авиаудары по объектам в Ираке, Сирии и Йемене в ответ на предыдущие атаки на американских солдат и торговые суда

С пятницы американские военные начали многочисленные авиаудары по объектам в Ираке, Сирии и Йемене. Администрация Байдена охарактеризовала эти удары как реакцию на удар беспилотника, в результате которого 28 января погибли трое американских солдат на военной базе в Иордании, и на постоянные нападения на торговые суда в Красном море со стороны йеменского ополчения хуситов. Президент Байден заявил в пятницу, что любой вред, причиненный американцам, будет встречен ответом, и указал на готовность к дальнейшим ответным действиям.

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Президент Байден, который завершил 20-летний конфликт в Афганистане выводом оставшихся американских войск, может спровоцировать новый региональный конфликт на Ближнем Востоке, в результате чего США окажутся втянутыми в конфликт с Ираном и его союзными ополченцами в Ираке, Ливане, Сирии и Йемене.

Последствия американских контратак пока представляются ограниченными, особенно потому, что Байден не поручал Пентагону наносить удары по целям на территории Ирана. Однако Байден пообещал, что США будут и дальше наносить удары по поддерживаемым Ираном шиитским ополчениям, действующим в Ираке и Сирии, включая базы, на которых тегеранские Стражи революции проводят обучение и консультируют ополченцев.

Такая ситуация привела к циклу эскалации между американскими военными и союзниками Ирана: атаки на американские базы в регионе или на морские суда в Красном море провоцируют ответные удары Пентагона, что потенциально может вызвать новые репрессии и эскалацию ситуации. США продолжают надеяться, что их значительная военная мощь послужит сдерживающим фактором, не позволяя бойцам совершать новые нападения.

Несмотря на предыдущие заявления Байдена, сделанные им как кандидатом в президенты, так и в первый год пребывания в должности, о намерении завершить "вечные войны", начатые США после 11 сентября, президент вновь рассматривает возможность применения военной силы в качестве решения проблемы на Ближнем Востоке.