Находится в Дипломатическом квартале города Эр-Рияда и обслуживает только дипломатов-немусульман

В Саудовской Аравии впервые за последние семь десятилетий открылся магазин по продаже алкоголя. Это считается прогрессивным шагом на пути к либерализации общества в королевстве, которое является хранителем самых священных мест ислама.

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Магазин, расположенный в Дипломатическом квартале Эр-Рияда, обслуживает исключительно дипломатов-немусульман, что соответствует стратегическому видению наследного принца Мухаммеда бин Салмана, который стремится превратить Саудовскую Аравию в оживленный центр туризма и торговли, тем самым диверсифицируя ее экономику, не зависящую от сырой нефти.

Дипломат, пожелавший остаться неизвестным из-за деликатного характера этой темы в Саудовской Аравии, посетил магазин и сравнил его обстановку с обстановкой высококлассного магазина беспошлинной торговли в крупном международном аэропорту. В настоящее время в магазине продаются ликеры, вино и два сорта пива. Покупатели обязаны предъявлять дипломатические удостоверения личности, а мобильные телефоны должны храниться в чехлах на территории магазина. По словам дипломата, мобильное приложение облегчает совершение покупок на основе системы распределения.

Хотя официального заявления от саудовских властей по поводу открытия магазина не поступало, его открытие совпадает с сообщением государственного издания Arab News, в котором подробно описываются новые правила, регулирующие продажу алкоголя дипломатам. Эти правила, введенные в действие в понедельник, призваны регулировать импорт алкогольных напитков в составе дипломатических грузов.

Исторически сложилось так, что дипломаты импортировали алкогольные напитки через специализированные службы для потребления в дипломатических помещениях. Те, кто не имел доступа к ним, вынуждены были прибегать к нелегальным источникам или домашнему пивоварению, несмотря на связанные с этим риски суровых наказаний, таких как длительное тюремное заключение, значительные штрафы, публичная порка и депортация, как сообщает Государственный департамент США.

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Употребление алкоголя запрещено исламом, и Саудовская Аравия - одна из немногих стран в мире, где действует строгий запрет на алкоголь, как и в соседних Кувейте и Шардже (Объединенные Арабские Эмираты). Саудовская Аравия сохраняет запрет на алкоголь с начала 1950-х годов.