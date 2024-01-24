Утечка объемом 12 терабайт была обнаружена командой Cybernews

Даже если вы очень осторожны в Интернете, ваша личная и финансовая информация может быть раскрыта в результате утечки данных. Иногда хакеры собирают учетные данные и информацию из прошлых взломов и объединяют их вместе, чтобы легче было использовать в своих атаках.

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Как сообщает Cybernews, именно это и произошло с новой, сверхмассивной "Матерью всех брешей" (MOAB), которая содержит 26 миллиардов записей или 13 терабайт данных, взятых из предыдущих утечек, брешей и взломанных баз данных. В ходе недавнего расследования, проведенного совместно с исследователем кибербезопасности Бобом Дьяченко, новостное издание обнаружило все эти открытые записи в открытом экземпляре.

Хотя владелец всех этих украденных данных может быть никогда не установлен, исследователи безопасности Cybernews считают, что им может быть хакер, брокер данных или какая-либо другая служба, работающая с большими объемами данных.

Несмотря на то, что этот MOAB, похоже, не состоит из новых данных, вы все равно можете подвергнуться риску в Интернете. Вот все, что вам нужно знать об этой новой утечке данных и о том, как проверить, не пострадали ли вы.

Даже несмотря на то, что многие из этих данных устарели, они все равно могут быть использованы в Интернете самыми разными способами, включая кражу личных данных, фишинговые атаки, целенаправленные кибератаки и несанкционированный доступ к личным и конфиденциальным аккаунтам пользователей, утверждают исследователи безопасности, обнаружившие утечку.

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