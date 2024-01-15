Исполнительный директор Управления программ ВМС США, Джастин Мейер, подчеркнул преимущества для США от покупки, строительства и эксплуатации авианосцев в паре

На одном из мероприятий Джастин Мейер, исполнительный директор Управления программ ВМС США, подчеркнул преимущества для Соединенных Штатов от покупки, строительства и эксплуатации авианосцев в паре.

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Он заявил: "Потребность в авианосцах достигла исторического максимума. Недавно мы развернули оба авианосца - USS Carl Vinson и USS Ronald Reagan - на Западе, а также USS Gerald R Ford и USS Dwight D Eisenhower - в операциях с двумя авианосцами в Восточном Средиземноморье". Во время эскалации кризиса между Израилем и ХАМАС "Форд" был размещен в Восточном Средиземноморье, а "Эйзенхауэр" - в северной части Аравийского моря для обеспечения сдерживающего присутствия.

Мейер отметил, что эти операции являются примером того, как используются возможности авианосцев для удовлетворения потребностей военно-морского флота и боевых командиров, а также для адаптации к постоянно меняющимся требованиям безопасности в мире. Он добавил: "Авианосцы играют решающую роль в этом отношении".

Корабль Ford (CVN 78) является первым в новом классе авианосцев, закупаемых для замены находящихся в эксплуатации кораблей класса Nimitz, включая Vinson, Reagan и Eisenhower. Корабль Ford был введен в эксплуатацию в 2017 году и находится в строю с конца 2022 года.

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Следующим кораблем класса "Форд", который планируется построить, станет "Джон Ф. Кеннеди". Мейер заявил: "Строительство авианосца завершено более чем на 90 процентов. Мы сдали 2000 помещений, что составляет около 80 процентов всех помещений корабля". В настоящее время на авианосце проходят испытания боевых систем, причем на сегодняшний день переданы 15 из 19 запланированных боевых систем. Испытания оборудования для запуска и восстановления самолетов на корабле - электромагнитной системы запуска самолетов (EMALS) и усовершенствованного амортизационного устройства (AAG) - должны начаться во втором квартале 2024 года.