Китайская компания Betavolt New Energy Technology успешно разработала ядерный энергетический аккумулятор (радиоизотопный аккумулятор), который объединяет технологию распада ядерного изотопа никель-63

Компания Betavolt New Energy Technology, расположенная в Китае, успешно разработала батарею ядерной энергии, также известную как радиоизотопная батарея. В этой батарее использована технология распада ядерного изотопа никель-63 и первый в Китае алмазный полупроводниковый модуль, который является полупроводником четвертого поколения.

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По словам компании Betavolt, эти атомные батареи рассчитаны на стабильную и самоподдерживающуюся работу в течение 50 лет без необходимости обслуживания. Батареи уже прошли стадию опытной эксплуатации и должны выйти на рынок для массового производства.

Атомные энергетические батареи, разработанные компанией Betavolt, способны удовлетворить требования к источникам питания в различных областях применения. К ним относятся аэрокосмическая промышленность, оборудование для искусственного интеллекта, медицинские приборы, МЭМС-системы, современные датчики, небольшие беспилотники и микророботы.

Ядерные батареи работают за счет преобразования энергии, выделяемой при распаде ядерных изотопов, в электрическую энергию. Это преобразование осуществляется с помощью полупроводникового преобразователя. В 1960-х годах эта технология была главной темой для Соединенных Штатов и Советского Союза. В настоящее время используются только термоэлектрические ядерные батареи, также известные как радиоизотопные термоэлектрические генераторы, которые применяются в аэрокосмической промышленности. Эти батареи отличаются большими размерами и весом, высокой внутренней температурой и высокой стоимостью, что делает их непригодными для гражданского использования.

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В последнее время исследователи в США и Европе работают над миниатюризацией, модуляризацией и гражданским использованием ядерных батарей. В соответствии с этим в 14-м пятилетнем плане Китая и "Перспективных целях на 2035 год" предложена тенденция будущего развития - сделать ядерные технологии более дружественными к гражданскому населению и содействовать многоцелевому развитию ядерных изотопов.