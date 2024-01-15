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Filcenberg
NASA и Lockheed Martin представили сверхзвуковой реактивный самолет X-59
NASA Quesst, чтобы собрать информацию и убедить регулирующие органы рассмотреть запрет на коммерческие сверхзвуковые полеты над землей

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Компании Lockheed Martin и NASA официально представили X-59, новейший сверхзвуковой самолет в стране. X-59 станет центральным элементом миссии NASA Quesst, направленной на сбор обширной информации, которая может убедить регулирующие органы пересмотреть действующие законы, запрещающие коммерческие сверхзвуковые полеты над землей.

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X-59 продолжает линию самолетов серии "X", начало которой положил Bell X-1, первый самолет, преодолевший звуковой барьер, пилотируемый Чаком Йегером в 1947 году. Разработка X-59 - совместное предприятие программы перспективных разработок компании Lockheed Martin's Skunk Works и НАСА.

Официальная презентация самолета состоялась на церемонии в Калифорнии, на которой присутствовали представители компании Simple Flying. Самолет длиной почти 100 футов отличается элегантным дизайном и украшен логотипами NASA, Lockheed Martin и Skunk Works. Заместитель администратора НАСА Пэм Мелрой высоко оценила коллективные усилия и приверженность всех участников проекта, заявив:

"Реализация X-59 - это значительное достижение, ставшее возможным исключительно благодаря неустанным усилиям и новаторскому мышлению НАСА и всей команды X-59. За сравнительно короткий промежуток времени мы превратили амбициозную идею в реальность. X-59 произведет революцию в путешествиях, сократив время, необходимое для того, чтобы сблизить нас".

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Имея размеры 99,7 футов в длину и 29,5 футов в ширину, X-59 является скорее отличительным экспериментальным самолетом, чем прототипом для будущего серийного самолета.

#nasa #lockheed martin #x-59 #x-59 quesst
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