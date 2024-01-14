Ракета была запущена из Пхеньяна и пролетела около 1000 км от восточного побережья страны

По сообщениям из Южной Кореи и Японии, в воскресенье Северная Корея запустила в море ракету средней дальности. Это произошло на фоне эскалации напряженности после недавних запусков Северной Кореей межконтинентальных баллистических ракет и развертывания первого военного спутника-шпиона.

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В последние недели Северная Корея усилила свою позицию в отношении Сеула, назвав его "главным противником". Она заявила, что воссоединения с Югом не произойдет, и пообещала укрепить свой потенциал для нанесения ядерного удара по США и их тихоокеанским союзникам.

Ракета была запущена из окрестностей Пхеньяна около 14:55 (0555 GMT) в воскресенье и пролетела примерно в 1000 км от восточного побережья страны, как заявили военные Южной Кореи. Анализ ракеты проводится в сотрудничестве с Соединенными Штатами и Японией.

Министерство обороны Японии сообщило, что ракета достигла максимальной высоты не менее 50 км и, похоже, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Запуск был раскритикован как нарушение резолюций Организации Объединенных Наций.

Американские военные, заявив, что запуск не представляет непосредственной угрозы, подчеркнули "дестабилизирующее влияние" оружейной программы Северной Кореи, говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования США.

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В ноябре Северная Корея объявила об успешном испытании твердотопливных двигателей, предназначенных для баллистических ракет средней дальности. В декабре она заявила, что испытала свою новейшую межконтинентальную баллистическую ракету, чтобы оценить боеготовность своих ядерных сил в условиях, по ее мнению, растущего антагонизма со стороны США, что совпало с началом работы системы обмена данными о ракетах в режиме реального времени между Вашингтоном и его союзниками.