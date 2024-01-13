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Filcenberg
В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар на складе Wildberries
Более 300 пожарных, многочисленные пожарные машины и вертолеты были задействованы в тушении пожара

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В субботу сильный пожар охватил склад интернет-магазина в Санкт-Петербурге, Россия. На видеозаписях видно сильное пламя и густой черный дым, поднимающийся в ясное утреннее небо.

По сообщению МЧС, на тушение пожара было брошено около 300 пожарных, множество пожарных машин и вертолетов, в то время как работники склада предпринимали отчаянные попытки выбраться в безопасное место.

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Компания Wildberries, владелец склада, выпустила заявление, в котором подтвердила, что все сотрудники были благополучно эвакуированы и никто не пострадал.

Однако СМИ Baza сообщило в своем Telegram-канале, что два человека были госпитализированы, так как рабочие сначала с трудом спасались от быстро распространяющегося огня. Склад расположен в Пушкинском районе, к югу от Санкт-Петербурга, второго по величине города России.

По данным российских СМИ, которые приводит Nexta, ущерб от пожара может составить 11 миллиардов рублей, или около 122 миллионов долларов.

По предварительным данным, первая тревога на складе сработала около 4:20 утра. На видео, опубликованном Baza, запечатлена хаотичная сцена внутри склада, где многочисленные сотрудники пытаются выбраться из огня через узкие выходы.

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Как сообщает издание со ссылкой на одного из работников, система пожаротушения не сработала, когда огонь начал усиливаться на полках с бытовой химией. Многие люди прибегали к прыжкам со второго и третьего этажей прямо на бетон из-за узкого места у аварийного выхода.

#wildberries #пожар #санкт-петербург #склад #петербург #питер
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