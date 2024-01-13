Торговое судно, перевозившее российскую нефть, едва избежало ракетного нападения в Аденском заливе, которое, вероятно, было совершено по ошибке

Судно, перевозившее российскую нефть, едва избежало попадания ракеты, выпущенной из Йемена, поскольку суда все чаще избегают Красного моря из-за авиаударов по повстанцам хуситов.

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По данным ВМС Великобритании, ракета упала в 400-500 метрах от судна в Аденском заливе, которое также преследовали три небольших катера. Судно, которое, вероятно, называлось Khalissa, перевозило нефть из российского порта Усть-Луга, как сообщила компания Ambrey Analytics, предоставляющая разведывательную информацию торговым судам.

С начала ноября повстанцы хуситы атакуют торговые суда в Красном море и Аденском заливе. Напряжение усилилось в пятницу, когда США и Великобритания нанесли авиаудары по нескольким районам Йемена. В связи с этим многие торговые суда решили либо приостановить свои путешествия через Красное море до улучшения ситуации с безопасностью, либо пройти тысячи миль вокруг Африки, чтобы избежать опасных вод.

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Эмбрей заявил, что судно ранее принадлежало британской компании Union Maritime, что позволяет предположить, что нападение на него, скорее всего, было совершено по ошибке.