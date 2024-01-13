реклама
Судно, перевозившее российскую нефть, едва избежало попадания ракеты, выпущенной из Йемена, поскольку суда все чаще избегают Красного моря из-за авиаударов по повстанцам хуситов.
реклама
По данным ВМС Великобритании, ракета упала в 400-500 метрах от судна в Аденском заливе, которое также преследовали три небольших катера. Судно, которое, вероятно, называлось Khalissa, перевозило нефть из российского порта Усть-Луга, как сообщила компания Ambrey Analytics, предоставляющая разведывательную информацию торговым судам.
С начала ноября повстанцы хуситы атакуют торговые суда в Красном море и Аденском заливе. Напряжение усилилось в пятницу, когда США и Великобритания нанесли авиаудары по нескольким районам Йемена. В связи с этим многие торговые суда решили либо приостановить свои путешествия через Красное море до улучшения ситуации с безопасностью, либо пройти тысячи миль вокруг Африки, чтобы избежать опасных вод.
Эмбрей заявил, что судно ранее принадлежало британской компании Union Maritime, что позволяет предположить, что нападение на него, скорее всего, было совершено по ошибке.