Вердикт властей Перу, изъявших два объекта, однозначен. Предметы были изготовлены из бумаги, клея, металла и костей животных и людей

Эксперты-криминалисты из Перу окончательно заявили, что две кукольные фигурки и предполагаемая трехпалая рука, изъятые таможенными органами из груза, предназначенного для Мексики в прошлом году, не имеют внеземного происхождения. Эксперты из прокуратуры Перу установили, что при изготовлении этих предметов использовались бумага, клей, металл и кости людей и животных.

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Эти выводы опровергают мнение некоторых людей о том, что фигуры происходят из "инопланетного мира" или с другой планеты. Судебный археолог Флавио Эстрада, возглавивший анализ, категорически отверг это мнение как ложное.

Вывод Эстрады прост: фигурки представляют собой куклы из костей животных с Земли, собранные с использованием современных синтетических клеев, что исключает их сборку в доиспанские времена. Он подчеркнул журналистам, что фигурки не являются внеземными существами или инопланетянами.

Прокуратуре еще предстоит выяснить принадлежность предметов. В пятницу официальные лица сообщили, что до того, как предметы были конфискованы таможенниками в октябре, их получателем был гражданин Мексики.

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Мексиканский журналист Хосе Хайме Мауссан и несколько мексиканских законодателей подверглись международным насмешкам в сентябре, когда Мауссан представил конгрессу страны две коробки с предполагаемыми мумиями, обнаруженными в Перу. Мауссан и другие утверждали, что это "нечеловеческие существа", которые не принадлежат к нашей земной эволюционной линии.