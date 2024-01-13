После последнего удара США по Йемену хуситы объявили о возмездии и угрожают эскалацией конфликта

Движение хуситов выступило с предупреждением о "решительном и эффективном возмездии" после очередного ночного удара Соединенных Штатов по Йемену. Эти действия усилили напряженность, поскольку США обязуются защитить морское судоходство от нападений этой группировки.

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Эти удары усилили опасения по поводу эскалации конфликта, который разрастается по всему региону с момента начала боевых действий между палестинской боевой группировкой ХАМАС и Израилем. К конфликту также присоединились союзники Ирана из Ливана, Сирии и Ирака.

Последний удар, целью которого, по утверждению США, был радарный комплекс, произошел через день после многочисленных американских и британских ударов по объектам хуситов в Йемене.

Представитель хуситов Насрулдин Амер сообщил Al Jazeera, что новый удар вызовет "решительную, мощную и эффективную реакцию", добавив, что жертв и "материального ущерба" не было.

Другой представитель хуситов, Мохаммед Абдулсалам, сообщил Reuters, что удары, включая тот, который был нанесен по военной базе в Сане ночью, не оказали существенного влияния на способность группировки блокировать суда, связанные с Израилем, от прохождения через Красное и Аравийское моря.

В пятницу Пентагон заявил, что удары, нанесенные США и Великобританией, имели "положительные результаты".

Хуситы утверждают, что их морская кампания направлена на поддержку палестинцев, которые находятся в осаде и подвергаются нападениям в Газе, где правит ХАМАС, поддерживаемый Ираном. Сообщается, что многие из судов, на которые они напали, не имеют никакой связи с Израилем.

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Группировка, контролирующая Сану и значительную часть западного и северного Йемена, также запускала беспилотники и ракеты в сторону Израиля через Красное море.