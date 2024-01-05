Исламское государство взяло на себя ответственность за два взрыва в Иране, в результате которых погибли около 100 человек

Исламское государство взяло на себя ответственность за два взрыва, произошедших в Иране, в результате которых погибли около 100 человек и многие получили ранения. Взрывы произошли на поминальной церемонии в честь Касема Солеймани, высокопоставленного командира, который был убит американским беспилотником в Ираке в 2020 году.

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Экстремистская суннитская мусульманская группировка объявила через свои каналы в Telegram, что двое ее членов привели в действие взрывчатку в толпе, собравшейся на кладбище в Кермане, городе на юго-востоке Ирана, чтобы отметить годовщину смерти Солеймани.

До этого объявления Тегеран возложил ответственность за взрывы на "террористов" и пообещал расплату за эти нападения, ставшие самыми смертоносными со времен Исламской революции 1979 года. В результате двойных взрывов ранения получили 284 человека, в том числе женщины и дети.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер заверил журналистов в Кермане, что виновных ждет суровое возмездие со стороны солдат Солеймани.

Источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил государственному информационному агентству IRNA, что первый взрыв на кладбище в Кермане, который также является родным городом Солеймани, произошел в результате действий террориста-смертника. Источник предположил, что второй взрыв, скорее всего, был вызван тем же способом.

Совет Безопасности ООН опубликовал заявление, в котором осудил "трусливый теракт", произошедший в Кермане в среду, и выразил соболезнования семьям погибших и правительству Ирана.

Государственное телевидение показало кадры толпы людей во многих городах Ирана, включая Керман, скандирующих антиизраильские и антиамериканские лозунги.

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Иранские власти призвали общественность принять участие в массовых акциях протеста в пятницу, совпадающих с похоронами жертв взрывов, как сообщают государственные СМИ.