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Filcenberg
Новые чипы Qualcomm могут стать основой AR, конкурирующей с Apple Vision Pro
Qualcomm разрабатывает новый чипсет Snapdragon XR2 Plus Gen 2 для виртуальной реальности

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Спустя год после того, как Qualcomm, Samsung и Google сделали заявление, связанное с виртуальной реальностью, становится понятен один аспект проекта: Snapdragon XR2 Plus Gen 2. Этот новый чипсет должен стать обновлением XR2 Gen 2 в Meta Quest 3, способным воспроизводить изображения высокого разрешения, схожие с теми, что обещает Vision Pro от Apple.

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XR2 Plus Gen 2 поддерживает разрешение 4,3K при 90 кадрах в секунду на глаз, превосходя рендеринг 3K на глаз XR2 Gen 2. Кроме того, он поддерживает 12 одновременных камер для сквозного видео, а также отслеживание тела и лица. Qualcomm заявляет, что новый чипсет обеспечивает 15-процентное увеличение частоты GPU и 20-процентное увеличение частоты CPU по сравнению со стандартным XR2 Gen 2, и все это во имя "пространственных вычислений в 4K".

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Qualcomm предоставляет эталонный дизайн AR и VR, чтобы помочь OEM-производителям ускорить производство, и, как сообщается, сотрудничает как минимум с пятью производителями оборудования, включая HTC. Компания подчеркивает свое ранее упомянутое партнерство с Samsung и Google в рамках этого объявления, хотя конкретные детали доступности остаются неопределенными. Сообщается, что Google столкнулась с некоторыми внутренними проблемами в своей AR-команде, и есть сообщения о задержках с аппаратным обеспечением у Samsung. Тем временем Apple, возможно, находится на пороге запуска Vision Pro.

#apple #qualcomm #snapdragon xr2 plus gen 2
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