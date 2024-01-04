В результате которого более 200 украинских солдат и гражданских лиц были возвращены на родину

Свыше 200 заключенных были обменены между Россией и Украиной, что является самым крупным обменом пленными между двумя странами с начала конфликта в феврале 2022 года, как заявляет Киев.

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Заявление о передаче более 200 украинских солдат и гражданских лиц из российского плена было сделано президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в социальных сетях.

Представители Координационного штаба по обращению с военнопленными (КШПВ) на Украине охарактеризовали обмен как "самый значительный обмен военнопленными с момента начала полномасштабного конфликта".

В обмене также участвовали солдаты, защищавшие осажденный южный город Мариуполь и металлургический комбинат "Азовсталь", а также военнопленные, задержанные на Чернобыльской атомной электростанции. Эту информацию предоставил Андрей Ермак, глава администрации президента Украины.

Группа из семи бойцов, которые участвовали в обороне острова Змеиный, скалистого острова в Черном море были освобождены. Также, этот остров стал мощным символом украинского сопротивления в феврале 2022 года.

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В своем сообщении в Telegram Ермак назвал этот обмен "сложным обменом после длительного перерыва". Он отметил, что предыдущий значительный обмен заключенными состоялся в августе 2023 года, и пообещал продолжить усилия по освобождению всех задержанных украинцев.