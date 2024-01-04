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Мощное землетрясение в Японии унесло жизни 57 человек
Крупный пожар в результате землетрясении, превратил в пепел целую часть города Ваджима.

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Череда сильных землетрясений на западе Японии привела к гибели как минимум 57 человек и нанесла ущерб тысячам строений, автомобилей и лодок. Власти выпустили предупреждение о возможности дальнейшей сейсмической активности.

В префектуре Исикава и ее окрестностях продолжаются афтершоки после землетрясения магнитудой 7,5, которое произошло в этом районе.

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Масштабы разрушений были настолько серьезными, что оценить их сразу не представлялось возможным. По сообщениям японских СМИ, десятки тысяч жилых домов были разрушены.

Представитель правительства Йосимаса Хаяси сообщил, что 17 человек получили серьезные травмы, и немного сократил число погибших, подтвердив данные префектуры.

В некоторых районах по-прежнему нарушено водоснабжение, электроснабжение и мобильная связь. 

Мики Кобаяси, жительница Исикавы, рассказала о разрушениях своего дома, заявив, что ущерб настолько велик, что проживание в нем стало невозможным. Она также упомянула, что ее дом пострадал во время землетрясения в 2007 году.

Несмотря на постепенный рост числа жертв, оперативное оповещение населения по радио и телефону, а также быстрая реакция общественности и официальных лиц, похоже, позволили частично сократить потери.

Тоситака Катада, профессор Токийского университета, специализирующийся на изучении стихийных бедствий, заявил, что жители были готовы к землетрясениям, происходившим в регионе в последние годы. У них были разработаны процедуры эвакуации и запасены аварийные материалы.

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Он прокомментировал The Associated Press, что японское население, вероятно, наиболее подготовлено к стихийным бедствиям по сравнению с любым другим населением мира.

#япония #землетрясение #землетрясения
2
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