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Filcenberg
Заместитель главы ХАМАС убит в результате взрыва в Бейруте
Во вторник в Бейруте погиб заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Аури в результате удара беспилотника, предположительно нанесенного Израилем

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Во вторник в Бейруте, столице Ливана, в результате удара беспилотника, нанесенного Израилем, погиб Салех аль-Аури, заместитель лидера ХАМАС, сообщают ливанские и палестинские источники в сфере безопасности. Этот инцидент повышает риск распространения конфликта в Газе за пределы палестинских территорий.

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57-летний Арури стал первым высокопоставленным политическим деятелем ХАМАС, убитым с тех пор, как Израиль начал воздушное и наземное наступление на группировку почти три месяца назад, после внезапного нападения и вторжения ХАМАС в израильские города.

С начала войны в Газе в октябре "Хезболла", хорошо вооруженная группировка в Ливане и союзник ХАМАС, почти ежедневно ведет перестрелки с Израилем на южной границе Ливана. Ранее Хасан Насралла, лидер "Хезболлы", предостерег Израиль от совершения убийств на ливанской территории, пообещав "решительный ответ". После убийства Арури "Хезболла" объявила во вторник, что выпустила ракеты по группе израильских солдат в районе Марджа.

Израиль постоянно обвиняет Арури в организации смертоносных атак против своих граждан. Однако официальный представитель ХАМАС заявил, что Арури также играл центральную роль в переговорах под руководством Катара и Египта об урегулировании войны в Газе и освобождении израильских пленников, удерживаемых ХАМАС.

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Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность к убийству. Однако контр-адмирал Даниэль Хагари, представитель израильских вооруженных сил, заявил, что израильские войска находятся в высокой степени готовности и готовы к любой ситуации.

#израиль #израиль война #израиль и сектор газа #израиль и хамас #израиль и арабские страны #израиль и палестина
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