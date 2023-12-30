Риск хаоса на выборах в США усиливается после того, как Трампу запретили участвовать в выборах

В четверг штат Мэн добавил к растущей суматохе и конституционной неопределенности, связанной с выборами 2024 года, став вторым штатом, который исключил Дональда Трампа из избирательного бюллетеня из-за беспорядков в Капитолии США, произошедших 6 января 2021 года.

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Действия госсекретаря штата Мэн, последовавшие за аналогичным решением Верховного суда Колорадо, принятым ранее в этом месяце, усугубили кризис, с которым столкнулась предвыборная кампания Трампа. Оно также усилило необходимость того, чтобы Верховный суд США рассмотрел этот вопрос, который вытекает из "запрета на восстание", содержащегося в 14-й поправке. Эта ситуация уже усилила хаос вокруг выборов и потенциально может привести к дальнейшему национальному расколу.

Эскалация неопределенности требует срочного разрешения, особенно с учетом того, что 15 января в Айове начнется голосование по республиканской номинации и приближаются другие важнейшие сроки подачи бюллетеней. Шенна Беллоуз, государственный секретарь-демократ штата Мэн, отложила свое решение до возможной апелляции в суде штата, которую, как заявила команда Трампа, она планирует подать.

Это решение совпало с попыткой Никки Хейли, растущего конкурента Трампа в Нью-Гэмпшире, не допустить, чтобы ее оплошность в вопросе о рабстве стала препятствием на пути к успеху.

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То, что кандидат в президенты в 2023 году не может однозначно заявить, что порабощение людей стало причиной раскола страны более 160 лет назад, само по себе примечательно.