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Filcenberg
Чен Цзинь представил надежную линейку Motorola на 2024 год
Компания Motorola объявила о планах на 2024 год, после задержки в ответ на запуск нового устройства в начале этого года

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Неожиданным событием стало то, что компания Motorola прекратила молчание по поводу предстоящих релизов смартфонов, открывая путь для сильной линейки Motorola в 2024 году. Это объявление последовало за заметной задержкой в ответ на запуск флагманского устройства на базе SoC серии Snapdragon 8 в начале этого года.

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Чэнь Цзинь, генеральный менеджер китайского подразделения Lenovo по производству мобильных телефонов, воспользовался Weibo, чтобы сообщить подробности о планах Motorola на будущее. Судя по его сообщению, долгожданный новый складной "Razr" поразит своим ярким дизайном и улучшенным взаимодействием с искусственным интеллектом. Ожидается, что флагман серии "X" с функцией обработки изображений получит революционные улучшения и новые возможности крупноязычных моделей. Кроме того, запланированы комплексные улучшения для серий "S" и "G".

С технической точки зрения, Motorola намерена внедрить концепцию Lenovo "ИИ для всех" и использовать экологическую стратегию Lenovo Tianxi "четыре терминала в одном". Ожидается, что эта стратегия будет реализована с помощью "AI Assistant" для персонального интеллекта и инновационной "Tianxi Ecological Device-Cloud Hybrid Large Model". Эти функции стратегически спланированы так, чтобы повысить общий интеллектуальный опыт использования продуктов Motorola.

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Чэнь Цзинь обратился к заметной задержке в ответе Motorola, подчеркнув, что компания осознает, что ее новые продукты ждут с нетерпением. Он объяснил, что задержка была вызвана годичным процессом реорганизации планирования и ритма выпуска продукции. Эта реструктуризация была начата в ответ на значительные возможности и проблемы, возникающие в связи с появлением в индустрии мобильных телефонов таких тенденций, как складные экраны и большие модели с искусственным интеллектом.

#смартфон #motorola
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