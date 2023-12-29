Новейшие ноутбуки Gram Pro оснащены чипами Intel Ultra со встроенным NPU для автономных задач искусственного интеллекта.

В преддверии выставки CES 2024 компания LG представляет новые ноутбуки в легких сериях LG Gram и LG Gram Pro. В 2024 году стоит обратить внимание на линейку LG Gram Pro, которая идеально подходит для тех, кто ищет OLED-дисплеи и превосходную графику. Согласно результатам обзора, основное различие между ноутбуками Pro и стандартными моделями заключается в графике, а не в эстетике.

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В линейку 2024 входят модели Gram Pro 16 и 17, а также LG Gram Pro 2-в-1. Gram Pro 16, как и 2-в-1, выпускается в стандартной комплектации Wide Quad или с OLED-дисплеем. Модель 2-в-1 служит одновременно ноутбуком и планшетом, оснащена сенсорным экраном, шарниром, регулируемым на 360 градусов, и беспроводным пером с возможностью подзарядки.

Все модели оснащены SSD-накопителями NVMe PCIe 4.0, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 и FHD веб-камерой с функцией распознавания лиц. Как и LG Gram, модели LG Gram Pro предлагают выбор между процессорами Intel Core Ultra 5 и Intel Core Ultra 7. В процессорах линейки Pro используется аппаратное обеспечение Intel AI Boost NPU, ускоряющее выполнение задач искусственного интеллекта на устройстве.

Стандартная серия LG Gram, доступная в четырех вариантах размера экрана (14, 15, 16 и 17 дюймов), включает процессоры Intel Core Ultra. Все модели оснащены встроенными Full-HD камерами, что делает маленькие модели особенно полезными для импровизированных Zoom-звонков во время деловых поездок. Несмотря на свои размеры, даже самые крупные модели весят меньше, чем самая легкая пара гантелей: вес всей линейки варьируется от 2,42 до 2,98 фунта. Две самые большие модели оснащены дисплеем с разрешением 2 560 × 1 600, что делает их более подходящими для просмотра видео, чтения интернет-страниц или редактирования фотографий.

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Все новые модели LG Gram поставляются с приложением LG Gram Link, которое, как утверждает LG, облегчает обмен файлами, передачу фотографий и зеркальное отображение экрана между компьютером и устройствами на базе Android или iOS. Приложение использует искусственный интеллект для категоризации фотографий и упрощения поиска изображений по ключевым словам.