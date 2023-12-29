ВВС США планируют модифицировать пилоны на бомбардировщиках B-52 для возможности размещения гиперзвуковой крылатой ракеты

Эта инициатива подчеркивает актуальность подготовки парка B-52 к будущему развертыванию гиперзвукового оружия.

Недавнее уведомление о заключении контракта раскрывает планы ВВС по модификации пилонов B-52 в связи с разработкой новой гиперзвуковой крылатой ракеты с обычным вооружением.

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Бомбардировщики B-52 в составе Командования глобальных ударов ВВС (AFGSC), как ожидается, будут служить основными пусковыми платформами для этих гиперзвуковых ракет, которые, по прогнозам, будут введены в строй к 2027 году. Пилон, вероятно, будет использоваться для переноски гиперзвуковой крылатой ракеты (HACM) на самолетах B-52.

В ноябрьском уведомлении о контракте говорится о стремлении AFGSC создать новую обычную высокоскоростную крылатую ракету с воздушным дыханием и дальностью полета более 1000 миль. Однако проблема заключается в том, чтобы превзойти возможности существующего традиционного оружейного пилона и балки адаптера тяжелых магазинов (HSAB), используемых в настоящее время на B-52.

Чтобы преодолеть это ограничение, ВВС изучают альтернативные методы размещения ракет на B-52, включая возможное переоборудование существующего пилона самолета SUU-67/A для использования в обычных условиях.

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Чтобы продвинуть эти разработки, ВВС ищут компанию, которая проведет технико-экономическое обоснование и разработает план модификации SUU-67/A, приведя его в соответствие с расширенными требованиями.