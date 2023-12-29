Белый дом снизил рекордно высокий уровень иммиграции, назвав текущие цифры "обычными"

Большая группа мигрантов, насчитывающая около 8000 человек и происходящая из Центральной и Южной Америки, в настоящее время проходит через южные районы Мексики и направляется в Соединенные Штаты.

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Это событие совпало со встречей госсекретаря США Антони Блинкена, высокопоставленной американской делегации и мексиканских официальных лиц, включая президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Основной темой обсуждения стал продолжающийся наплыв мигрантов на американо-мексиканской границе.

На платформе социальных сетей X Блинкен упомянул, что обе стороны обсудили потенциальные решения проблемы "нелегальной миграции".

Блинкен подчеркнул важность американо-мексиканского партнерства для процветания и безопасности обеих стран и всей Америки. Он выразил удовлетворение возможностью обсудить с Лопесом Обрадором в Мехико эти вопросы и совместные усилия по пресечению нелегальной миграции.

Термин "нелегальная миграция", использованный Блинкеном, соответствует языку, обычно используемому Государственным департаментом, но, похоже, он противоречит заявлениям президента Байдена и Белого дома.

В пятницу Государственный департамент объявил, что Блинкен вместе с министром внутренней безопасности Алехандро Майоркасом и советником Белого дома по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рэндалл посетит Мексику. Цель визита - обсудить "беспрецедентную нелегальную миграцию" и "определить пути решения проблем безопасности границ между Мексикой и Соединенными Штатами".

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Белый дом, напротив, преуменьшает рекордный уровень иммиграции, характеризуя текущие цифры - а в этом месяце на юго-западной границе США ежедневно задерживается до 10 000 мигрантов - как сезонное увеличение.