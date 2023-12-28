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Filcenberg
Космический корабль НАСА сблизится с астероидом "Апофис"
Тот самый астероид "Апофис", который угрожал Земле столкновением будет встречен кораблем НАСА

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Космический аппарат НАСА OSIRIS-REx, успешно доставивший на Землю образец с астероида Бенну, приступил к новой миссии - пересечению астероида Апофис во время его близкого сближения с Землей в 2029 году. Апофис, названный в честь египетского олицетворения хаоса, стал новым объектом внимания космического аппарата, который теперь называется OSIRIS-APEX (Apophis Explorer).

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В 2022 году НАСА выделило $200 миллионов на эту расширенную миссию, и это решение приветствовала команда Университета Аризоны во главе с главным исследователем миссии Даниэллой ДеллаДжустина (Daniella DellaGiustina).

В отличие от предыдущей миссии с Бенну в 2020 году, когда космический аппарат пересек Солнечную систему, чтобы собрать образец, OSIRIS-APEX будет ожидать прибытия Апофиса ближе к Земле. Ожидается, что в апреле 2029 года астероид совершит близкий пролет над Землей, подойдя на расстояние 20 000 миль. Такая близость позволит наблюдателям в Восточном полушарии увидеть астероид без помощи телескопов.

Апофис был впервые обнаружен в 2004 году в обсерватории Китт-Пик в Аризоне и сначала вызвал опасения по поводу возможного столкновения с Землей. Астероид, названный в честь древнеегипетской мифологической змеи, символизирующей зло, хаос, разрушение и тьму, имеет диаметр около 1100 футов и движется по орбите, близкой к Земле, раз в 7500 лет.

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Однако НАСА уверяет, что Апофис не будет представлять угрозы для Земли по крайней мере в течение следующего столетия. В марте 2021 года астрономы пересмотрели свои расчеты орбитального пути Апофиса и пришли к выводу, что астероид не столкнется с Землей в течение нашей жизни.

#наса #корабль #апофис
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