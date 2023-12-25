Первая гарнитура Apple для смешанной реальности, и она недешевая

Apple Vision Pro, первая гарнитура смешанной реальности от Apple, была представлена. В практическом обзоре представлены первичные представления об устройстве.

Термин "смешанная реальность" используется здесь намеренно. Несмотря на то, что устройство выглядит как потенциальный претендент на лидерство на рынке VR-гарнитур, оно не предназначено для полного погружения пользователей в виртуальную среду. Такие функции, как EyeSight и Digital Persona, призваны поддерживать взаимодействие пользователя с реальным миром и позволять реальному миру взаимодействовать с пользователем.

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Однако за эти инновационные функции приходится платить немалую цену. Apple Vision Pro, цена которой составляет $3499, является одной из самых дорогих гарнитур на рынке виртуальной или смешанной реальности. Apple сообщила, что устройство будет доступно не раньше 2024 года.

Согласно презентации, представленной на ключевом мероприятии WWDC, цена Vision Pro на старте продаж составит $3499. Изначально гарнитура будет доступна только в США, цены для других стран пока не объявлены.

Утечка информации показала, что стоимость производства каждой гарнитуры составляет для Apple всего 1 $509, что, если это правда, приведет к значительной прибыли.

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В настоящее время гарнитура Vision Pro недоступна для предварительного заказа. Однако Apple предлагает подписаться на уведомление, чтобы предупредить потенциальных покупателей о появлении предварительных заказов. Учитывая высокий ценник, ожидается, что Vision Pro не станет устройством массового спроса.