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Filcenberg
Разведка США предполагает, что Иран причастен к планированию атак на Красном море
Повстанцы хуситов, поддерживаемые Ираном, совершили более 100 нападений за последние четыре недели

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США представили данные разведки, свидетельствующие о причастности Ирана к планированию нападений на коммерческие суда в Красном море.

За последние четыре недели поддерживаемые Ираном хуситы совершили более 100 нападений на десяток коммерческих и торговых судов, курсирующих по Красному морю. Недавно рассекреченные разведданные свидетельствуют о том, что иранская поддержка во время кризиса в секторе Газа позволила хуситам совершать нападения на Израиль и морские цели, хотя Иран часто делегирует хуситам полномочия по принятию оперативных решений.

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Сообщается, что Иран активно действует в Красном море, оказывая хуситам тактическую разведку и предоставляя им системы мониторинга.

Во вторник один из высокопоставленных американских военных чиновников заявил, что иранцы активно действуют в Красном море, когда его спросили о роли Ирана в оказании помощи хуситам в выборе целей. Однако чиновник отметил, что атаки хуситов в основном носят неизбирательный характер.

Представитель Совета национальной безопасности Адриенн Уотсон заявила, что у Ирана есть возможность как оказывать, так и отказываться от такой поддержки, без которой хуситам будет сложно эффективно отслеживать и наносить удары по коммерческим судам, курсирующим по судоходным путям через Красное море и Аденский залив.

Тактическая разведка, предоставленная Ираном, сыграла решающую роль в том, что хуситы смогли атаковать морские суда с тех пор, как группировка начала нападения в ноябре. Уотсон также добавила, что беспилотники и ракеты, используемые хуситами для атак, были поставлены Ираном в рамках поддержки, оказываемой повстанческой группировке с 2015 года.

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В результате действий Ирана в Красном море возросла угроза безопасности судоходства в этом регионе.

#сша #иран #хуситы #красное море
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