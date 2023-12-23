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Filcenberg
Microsoft продолжит работу над гарнитурой смешанной реальности HoloLens для армии США
Армия заявила о успешном испытании 20 гарнитур IVAS, но прекращение Windows Mixed Reality вызвало спекуляции о будущем IVAS

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Недавно компания Microsoft объявила о прекращении выпуска платформы Windows Mixed Reality, которая будет удалена в одном из ближайших обновлений Windows. Это решение вызвало вопросы относительно ранее объявленного сотрудничества Microsoft с армией США по созданию гарнитуры на базе HoloLens, известной как IVAS (Integrated Visual Augmentation System).

Армия признала успешным недавнее испытание 20 гарнитур IVAS, что свидетельствует о начале следующего этапа оценки. Однако прекращение выпуска Windows Mixed Reality привело к спекуляциям о будущем IVAS.

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После обращения в Microsoft по поводу решения о прекращении использования Windows Mixed Reality и статуса гарнитуры IVAS для армии США представитель Microsoft ответил следующее:

Microsoft продолжает сотрудничать с вооруженными силами, чтобы сделать IVAS революционным устройством, которое значительно повысит безопасность, эффективность и возможности солдат. Положительные отзывы, полученные в ходе предварительного тестирования обновленной версии IVAS, подчеркивают наше партнерство с правительством, преданность программе и способность к быстрой итерации для достижения результатов". IVAS - это пример обмена технологиями между коммерческими продуктами и правительственными программами, разработанными для конкретных целей.

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Тем не менее, Microsoft стремится расширить поддержку своих программных продуктов на других гарнитурах VR и MR. Ранее в этом месяце компания представила Xbox Cloud Gaming и свои приложения Word, Excel и PowerPoint для гарнитур Meta's Quest. Компания также намерена сделать эти приложения Office доступными на готовящихся к выпуску гарнитурах Vision Pro от Apple.

#сша #microsoft #виртуальные очки
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