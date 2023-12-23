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Filcenberg
Турция возобновит переговоры по заявлению Швеции о вступлении в НАТО на следующей неделе
Комиссия по иностранным делам турецкого парламента проведет встречу для обсуждения заявки Швеции на вступление в НАТО.

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Во вторник комиссия парламента по иностранным делам Турции вновь соберется для рассмотрения заявки Швеции на вступление в НАТО, сообщается на сайте парламента в пятницу, что является первым шагом, необходимым для ратификации.

Швеция и Финляндия попросили о вступлении в НАТО в прошлом году после начала СВО в Украине. Но Турция выступила с возражениями по поводу того, что, по ее мнению, эти две страны защищают группы, которые Анкара считает террористами.

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В апреле Турция одобрила заявку Финляндии на вступление в НАТО, но вместе с Венгрией заставила Швецию ждать.

Президент Турции Тайип Эрдоган внес законопроект о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в парламент в октябре, а 16 ноября парламентская комиссия по иностранным делам начала его обсуждение, но отложила дальнейшую дискуссию. Для ратификации законопроект должен быть одобрен комиссией, а затем вынесен на голосование всего парламента. После этого Эрдоган подпишет его в качестве закона, чтобы завершить процесс.

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Во вторник Эрдоган заявил, что заявка Швеции на вступление в НАТО и продажа Соединенными Штатами истребителей F-16 Турции "связаны между собой", и что президент Джо Байден пообещал обратиться в Конгресс с просьбой обеспечить продажу F-16, если Турция ратифицирует заявку Швеции в НАТО. В октябре 2021 года Турция попросила купить 40 истребителей F-16 производства Lockheed Martin Corp (LMT.N) и 79 комплектов модернизации для имеющихся у нее военных самолетов.

#нато #швеция #турция и европа
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