24-летний студент университа застрелил 14 человек и ранил еще 25

В четверг праздничная атмосфера Праги была разрушена, сменившись глубокой скорбью, после смертоносного в истории Чехии теракта. Стрелок, оказавшийся 24-летним студентом Карлова университета, открыл огонь в кампусе, трагически унеся жизни 14 человек и ранив еще 25.

Этот беспрецедентный акт насилия, ставший первым в истории страны случаем стрельбы в школе, стал самым трагическим. Историческая территория университета, в одночасье превратилась в мрачное место памяти для граждан. С рассветом здесь появился импровизированный мемориал из свечей и цветов, который стал ярким свидетельством трагически оборвавшихся жизней.



После этой трагедии премьер-министр Петр Фиала обратился к народу с тяжелым от скорби голосом. "Это Рождество будет невообразимо печальным", - заявил он, назвав стрельбу "бессмысленным нападением, которое глубоко ранило нашу нацию". Президент Петр Павел поддержал его слова, выразив "глубокую печаль и беспомощный гнев в связи с гибелью стольких молодых людей".



Соболезнования посыпались со всего мира, а Папа Римский Франциск выразил свою духовную поддержку всем, кто пострадал в результате трагедии.



На пресс-конференции в пятницу начальник полиции Праги Петр Матейчек подтвердил, что стрелок погиб в результате самоубийства. Воздержавшись от раскрытия своей личности на данном этапе, Матейчек высоко оценил быструю реакцию своих сотрудников, поставив им в заслугу то, что они смогли предотвратить дальнейшие жертвы перед лицом поразительной подготовленности нападавшего.