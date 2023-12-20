Извержение крупнее, чем прогнозировали вулканологи, и произошло недалеко от эвакуированного города и электростанции.

В понедельник, 18 декабря 2023 года, примерно в 22:00 по местному времени на полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана. Это событие последовало за землетрясением, произошедшим примерно за час до него, и случилось недалеко от Хагафелла, примерно в 3 километрах к северу от города Гриндавик.

Метеорологическое управление Исландии подтвердило факт извержения официальными заявлениями и видеозаписью, снятой береговой охраной Исландии, на которой видна расщелина, извергающая лаву и выбрасывающая шлейф дыма, освещенный свечением лавы.

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По состоянию на вторник, 19 декабря, длина расщелины составляет почти 4 километра, что стало крупнейшим извержением в этом районе с 2021 года и четвертым в целом. Примечательно, что в прошлом месяце Гриндавик и близлежащие поселения были превентивно эвакуированы из-за повышенного риска извержения. Изначально лавовые потоки угрожали городу, однако в результате эвакуации жители были успешно освобождены.

Важно подчеркнуть, что, несмотря на драматический вид извержения, непосредственной угрозы для жизни людей, по словам исландского правительства, не существует. Тем не менее, район остается закрытым для движения транспорта, и приближаться к месту извержения строго запрещено.

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Хотя ожидается, что в ближайшие дни извержение не окажет прямого воздействия на населенные пункты или жизненно важные объекты инфраструктуры и не достигнет Гриндавика, Совет по туризму Исландии предупреждает о значительных выбросах токсичных газов, исходящих от места извержения.