Северная Корея провела испытательные пуски более 100 ракет с начала 2022 года

За запуском ракеты малой дальности последовал испытательный пуск баллистической ракеты большой дальности из района вокруг Пхеньяна в понедельник, по данным военных Южной Кореи. Эта последовательность событий произошла на фоне обострившейся риторики между Северной Кореей и американо-южнокорейским альянсом.

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Как сообщается, ракета пролетела 1000 километров (620 миль), прежде чем упасть в Восточном море, также известном как Японское море. Южная Корея отметила, что ракета была запущена по восходящей траектории - метод, который, как ранее заявляла Северная Корея, она использует в некоторых испытаниях оружия, чтобы избежать пролета над соседними странами.

Министерство обороны Японии классифицировало ракету как межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) с потенциальным радиусом действия, который может охватить всю территорию Соединенных Штатов.

Синго Мияке, парламентский заместитель министра обороны, заявил, что "баллистическая ракета класса МБР, запущенная в этот раз, если рассчитать по траектории, в зависимости от веса боеголовки, может иметь дальность полета более 15 000 километров (9 320 миль)", в результате чего в радиусе ее действия окажется вся территория США.

С тех пор как Северная Корея впервые провела ядерное испытание в 2006 году, Совет Безопасности ООН принял множество резолюций, призывающих Северную Корею прекратить свои ядерные и баллистические ракетные программы.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида охарактеризовал запуск, произведенный в понедельник, как "угрозу миру и стабильности" и нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.