Пилот не получил никаких ранении и в настоящее время находится на базе США

Во время учений в понедельник американский истребитель F-16 упал в Желтое море у юго-западного побережья Южной Кореи.

Первоначально об инциденте сообщило южнокорейское информационное агентство Ренхап. Это происходит в связи с тем, что все еще продолжаются операции по восстановлению другого самолета ВВС США, потерпевшего крушение у берегов Японии в прошлом месяце.

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Перед крушением пилот F-16 катапультировался из самолета и был спасен военно-морскими силами Южной Кореи. Согласно заявлению 8-го истребительного авиакрыла ВВС США, которое отвечало за самолет, пилот был "в сознании и в стабильном состоянии".

Полковник Мэтью К. Гетке, командир 8-го истребительного авиакрыла, выразил благодарность союзникам из Республики Корея (РК) за благополучное выздоровление летчика и подтвердил, что пилот был в хорошом здравии.

Американские военные заявили, что пилота перевозят обратно на авиабазу Кунсан в Южной Корее для дальнейшего обследования. Однако власти упомянули, что ни его имя, ни конкретные подробности о его состоянии разглашаться не будут.

В заявлении ВВС США также упоминалось, что причина аварии пока не ясна, но будет "тщательно расследована". Дальнейшие подробности будут сообщены только после завершения расследования.

Власти Южной Кореи пока никак не прокомментировали авиакатастрофу.

Этот инцидент последовал за другой авиакатастрофой, произошедшей менее двух недель назад, когда американский самолет Osprey потерпел крушение у берегов Японии, в результате чего погибли все восемь членов экипажа, находившихся на борту. По состоянию на воскресенье были обнаружены тела семи человек.

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В мае другой F-16 врезался в сельскохозяйственные угодья недалеко от южнокорейской авиабазы Осан во время обычных учений. Пилот этого самолета также благополучно катапультировался, и сообщений о жертвах среди гражданского населения не поступало.