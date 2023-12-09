Американские военные заявляют, что за последние недели было совершено в общей сложности 78 нападений на объекты США

В пятницу комплекс посольства США в Багдаде подвергся нападению, в результате чего, по словам американского военного чиновника, на его территорию попало около семи минометных снарядов. Этот инцидент считается одним из крупнейших нападений подобного рода в новейшей истории.

В дополнение к нападению на посольство, силы США в Ираке и Сирии подвергались ракетным ударам и ударам беспилотных летательных аппаратов еще по меньшей мере пять раз в тот же день. Эти атаки произошли трижды на разных базах в Сирии и дважды на авиабазе Айн аль-Асад к западу от Багдада, о чем сообщил отдельный представитель Министерства обороны США.

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Эти события - наибольшее число зарегистрированных нападений на силы США в регионе за один день с середины октября. Именно тогда поддерживаемые Ираном ополченцы начали наносить удары по объектам США в Ираке и Сирии из-за поддержки Вашингтоном Израиля в его конфликте с ХАМАС в Газе.

Министр обороны США Ллойд Остин в беседе с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа Ас-Судани осудил эти нападения. Он особо упомянул связанные с Ираном вооруженные группировки "Катаиб Хезболла" и "Харакат Хезболла аль-Нуджаба" за их недавние нападения на американский персонал. Согласно заявлению Пентагона, подводящему итог призыву, Остин заявил, что Соединенные Штаты оставляют за собой право решительно отреагировать на эти группировки.

Нападение на посольство является первым в своем роде более чем за год, что указывает на потенциальное расширение круга целей. Нападениям подверглись многочисленные военные базы, на которых размещены вооруженные силы США, что вызывает обеспокоенность по поводу эскалации регионального конфликта.

Хотя ни одна группировка не взяла на себя ответственность за эти нападения, предыдущие нападения на силы США были приписаны ополченцам, связанным с Ираном, действующим под знаменем Исламского сопротивления в Ираке.

Официальные лица США сообщили, что в результате пятничных атак никто не пострадал и посольству был нанесен минимальный ущерб.

Взрывы были слышны возле посольства, расположенного в центре Багдада, около 4 часов утра в пятницу. Были активированы сирены, призывающие людей укрыться.

Государственные СМИ сообщили, что в результате нападения был нанесен ущерб штаб-квартире иракского агентства безопасности.

Шейх Али Дамуш, высокопоставленный чиновник ливанской группировки "Хезболла", заявил в пятничной проповеди, что нападения связанных с Ираном группировок по всему Ближнему Востоку направлены на оказание давления с целью прекращения наступления Израиля в секторе Газа. Он конкретно не упомянул пятничное нападение.

По словам представителя министерства обороны, с 17 октября силы США в Ираке и Сирии подвергались нападениям по меньшей мере 84 раза.

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В ответ США нанесли серию ударов, в результате которых погибли по меньшей мере 15 бойцов в Ираке и до 7 в Сирии.