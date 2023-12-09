США единственные, кто отказались от резолюции среди СовБеза

В пятницу Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию Организации Объединенных Наций, которая была поддержана почти всеми другими членами Совета Безопасности и многими другими странами, призывающую к немедленному прекращению огня в Газе. Война продолжается третий месяц, и сторонники резолюции предупреждают о дальнейших жертвах среди гражданского населения и разрушениях.

реклама

Совет Безопасности, состоящий из 15 членов, проголосовал 13 голосами против 1, при этом Соединенное Королевство воздержалось. Одиночная позиция Соединенных Штатов высветила растущий раскол между Вашингтоном и некоторыми из его ближайших союзников по поводу продолжительных бомбардировок Израилем сектора Газа. Франция и Япония были в числе стран, выступавших за прекращение огня.

Министры иностранных дел Египта, Иордании, Палестинской автономии, Катара, Саудовской Аравии и Турции в пятницу находились в Вашингтоне в безуспешной попытке убедить администрацию Байдена отказаться от своего противодействия прекращению огня. Однако их встреча с госсекретарем Энтони Блинкеном состоялась только после голосования в ООН.

Миссия арабских дипломатов, наряду с голосованием, способствовала возложению большей ответственности на Соединенные Штаты за защиту Израиля от участившихся призывов прекратить авиаудары, которые приводят к гибели тысяч мирных палестинцев.

После голосования заместитель посла Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед Абушаха усомнился в том, что послание, направляемое палестинцам и гражданским лицам по всему миру, не может быть достигнуто за призывом прекратить непрерывные бомбардировки Газы.

рекомендации MSI 4060 Ti всего на 1000р дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Заместитель посла США Роберт Вуд назвал резолюцию "несбалансированной" и раскритиковал Совет за то, что он не осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которого погибло около 1200 человек, в основном мирных жителей. Он заявил, что прекращение военных действий позволит ХАМАС сохранить контроль над Газой и "просто посеет семена для следующей войны".