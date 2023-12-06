ХАМАС подходит к ситуации с более непрезентабельной стороны

Представитель Министерства здравоохранения проинформировал Комитет Кнессета по здравоохранению о том, что пленникам, освобожденным из плена ХАМАС, были даны таблетки с транквилизаторами перед их передачей Красному Кресту для отправки в Израиль. Цель, стоявшая за введением этих препаратов, состояла в том, чтобы представить пленников спокойными и уравновешенными, несмотря на то, что они более 50 дней подвергались физическому насилию, лишениям и психологическому стрессу в Газе.

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Доктор Хагар Мизрахи, глава медицинского отдела Министерства здравоохранения, идентифицировала введенный препарат как клоназепам. Этот препарат, известный в Израиле как Клонекс и продаваемый под торговыми марками Клонопин и Ривотрил в других регионах, обычно используется для профилактики и лечения тревожных расстройств, судорог, биполярной мании, возбуждения, связанного с психозом, и обсессивно-компульсивного расстройства.

Представитель не сообщил, было ли подтверждено применение препарата анализами крови, проведенными у освобожденных пленников в израильских больницах, или показаниями освобожденных пленников, или и тем, и другим.

Впервые этот вопрос был доведен до сведения комитета семьями пленников.

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Йонатан Машрики, член политической партии Шас, призвал Министерство здравоохранения распространить официальный отчет с подробным описанием доказательств применения наркотиков и других медицинских заключений, обнаруженных после возвращения освобожденных пленников, среди организаций здравоохранения по всему миру.