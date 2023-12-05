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Filcenberg
11 альпинистов погибли, 12 пропали без вести в результате извержения индонезийского вулкана
Внезапное извержение вулкана Марапи унесло жизни десяток альпинистов

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Извержение высокоактивного вулкана в Западной Суматре, Индонезии привело к гибели 11 альпинистов, еще 12 человек в настоящее время числятся пропавшими без вести, как сообщили официальные лица CNN в понедельник.

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Расположенная на Тихоокеанском огненном кольце Индонезия, является родиной 127 действующих вулканов, что является самым большим показателем в мире. Среди них гора Марапи является одной из самых активных, которая извергся в воскресенье.

Вулкан Марапи, высота которого составляет 2891 метра (9500 футов), извергся в воскресенье, выбросив в атмосферу вулканический пепел и большие столбы дыма.

Глава поисково-спасательных команд Абдул Малик на Западной Суматре, сообщил, что в пострадавшем районе продолжается эвакуация. Команда из 40 спасателей в настоящее время находится на горе, несмотря на то, что извержения продолжаются.

В дополнение к одиннадцати погибшим были обнаружены трое альпинистов, которые живы, но статус еще двенадцати человек остается неопределенным.

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По состоянию на утро понедельника в общей сложности 75 человек, включая альпинистов, были эвакуированы из этого района, а раненые доставлены в больницы.

#индонезия #вулкан #извержение #альпинисты
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