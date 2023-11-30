Москва воспримет действие Польши как прямую угрозу

Любое решение Финляндии разрешить "концентрацию" войск на своей границе с Россией будет рассматриваться Москвой как угроза, заявил Кремль в среду, после того как Польша предложила направить военных советников, чтобы помочь Хельсинки охранять границу.

Яцек Сивера, глава польского бюро национальной безопасности, объявил во вторник на платформе социальных сетей X, что Польша направит военных советников своему союзнику по НАТО Финляндии. Это решение было принято в ответ на официальный запрос о поддержке союзников в связи с гибридной атакой на финской границе. Ожидается, что группа военных советников предоставит на месте экспертные знания по вопросам безопасности границ, включая оперативные аспекты.

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Однако в среду Финляндия заявила, что ей ничего не известно о польском предложении. Финляндия закрыла всю свою границу протяженностью 1340 км с Россией на две недели в попытке остановить необычно большой приток лиц, ищущих убежища. Хельсинки охарактеризовал это как "гибридную атаку", организованную Москвой, утверждение, которое Кремль отрицает.

Отвечая на вопрос о польском предложении Финляндии, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что эта мера не является необходимой для обеспечения безопасности границ, поскольку угрозы нет. Далее он добавил, что любое увеличение концентрации военных подразделений на границах России будет воспринято Москвой как угроза. Песков также заявил, что любое планируемое развертывание было бы неспровоцированным и неоправданным.

Пограничная служба Финляндии и министерство внутренних дел заявили, что им ничего не известно о каком-либо плане привлечения польских военных к восточной границе Финляндии. Министерства иностранных дел и обороны Финляндии и ее силы обороны пока не ответили на запросы о комментариях.

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Президент Финляндии Саули Ниинисте провел переговоры со своим польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве на прошлой неделе, но военное сотрудничество на границе Финляндии с Россией не обсуждалось, говорится в заявлении офиса Ниинисте агентству Reuters.