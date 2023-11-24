Новая утечка утверждает, что iPhone 16 не вернет Touch ID. Будущие iPhone могут продолжать полагаться только на Face ID.

По словам инсайдеров Apple, которая постепенно отказалась от Touch ID с появлением iPhone X, рассматривает возможность повторного внедрения технологии аутентификации с каждым новым выпуском iPhone. Однако недавняя информация предполагает, что Touch ID, возможно, не вернется в ближайшем будущем, особенно с iPhone 16.

MacRumors сообщает, что Apple прекратила эксплуатацию большей части оборудования, используемого для производства чипов Touch ID, и не намерена внедрять эту технологию в модели iPhone 16.

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Ожидается, что будущие iPhone продолжат использовать Face ID в качестве основного метода аутентификации. Эта информация поступила от пользователя Weibo, у которого есть достоверная история раскрытия планов Apple.

Источник указывает, что Apple в настоящее время производит чипы Touch ID исключительно для iPhone SE 2022 года выпуска и не намерена повторно внедрять Touch ID в будущие модели iPhone.

"Чип распознавания отпечатков пальцев использует особый 8-дюймовый процесс. Однако многие устройства, изначально оснащенные этой технологией распознавания отпечатков пальцев Apple, были деактивированы и опечатаны. Это означает, что Apple вряд ли будет использовать распознавание отпечатков пальцев в качестве основного метода разблокировки своих телефонов".

Если утверждения источника верны, в предстоящем iPhone SE 4 также не будет функции Touch ID, что может привести к увеличению площади экрана.

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Хотя Apple было бы выгодно внедрить сканер отпечатков пальцев под дисплеем, аналогичный Galaxy S23 Ultra, но похоже что, они не идут в этом направлении.