ФБР расследует взрыв автомобиля, который произошел в среду на пограничном переходе Рейнбоу Бридж между США и Канадой.

Федеральное бюро расследований (ФБР) в настоящее время расследует инцидент, связанный со взрывом транспортного средства, который произошел в среду на пограничном переходе Рейнбоу Бридж между Соединенными Штатами и Канадой. Сообщается, что транспортное средство направлялось в Канаду и находилось в непосредственной близости от здания пограничной службы, когда произошел инцидент.

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В ответ на инцидент все мосты в окрестностях были закрыты, а близлежащие правительственные здания эвакуированы. Несмотря на масштабы взрыва, губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул заявила, что нет никаких доказательств того, что это был теракт. В инциденте участвовал местный житель, и в результате погибли оба пассажира транспортного средства.

В результате инцидента пострадал один человек, 27-летний мужчина, который был доставлен в мемориальную больницу Ниагара-Фолс с незначительными травмами. Пункты пересечения границы между Канадой и Западным Нью-Йорком были временно закрыты после инцидента.

Местное отделение ФБР в Буффало подтвердило расследование взрыва транспортного средства. Кадры с камер наблюдения, опубликованные Таможенным и пограничным патрулем США (CBP), показывают, что транспортное средство поднялось в воздух перед взрывом. Один сотрудник CBP был доставлен в местную больницу с незначительными травмами, но позже был выписан.

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Исполняющий обязанности специального агента ФБР Мэтью Мираглия заявил, что они установили личность потенциального подозреваемого, который был за рулем автомобиля, и заверили, что в этом районе больше нет угрозы. Прокурор США Трини Э. Росс повторила, что первоначальная оценка ФБР указывает на то, что инцидент не был связан с терроризмом.