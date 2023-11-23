Китай снова устраивает "сюрприз" всему миру

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально запросила у Китая подробную информацию относительно сообщений о росте числа респираторных заболеваний и очагов пневмонии у детей.

13 ноября 2023 года Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила о росте заболеваемости респираторными заболеваниями, объяснив это отменой ограничений на COVID-19 и циркуляцией известных патогенов, таких как грипп, mycoplasma pneumoniae, респираторно-синцитиальный вирус (RSV) и SARS-CoV-2. Власти подчеркнули важность усиления эпиднадзора за заболеваниями и укрепления потенциала системы здравоохранения по ведению пациентов.

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СМИ и ProMED сообщили о скоплениях недиагностированной пневмонии у детей на севере Китая 21 ноября. Остается неясным, связаны ли эти скопления с общим ростом респираторных инфекций, о которых ранее сообщали китайские власти, или это отдельные события.

22 ноября ВОЗ запросила дополнительную эпидемиологическую и клиническую информацию, а также лабораторные результаты по этим сообщенным кластерам среди детей через механизм международных медико-санитарных правил. ВОЗ также запросила дополнительную информацию о последних тенденциях в циркуляции известных патогенов, включая грипп, SARS-CoV-2, RSV и mycoplasma pneumoniae, и о текущей нагрузке на системы здравоохранения. ВОЗ поддерживает контакты с клиницистами и учеными через существующие технические партнерства и сети в Китае.

С середины октября в Северном Китае наблюдается рост заболеваемости гриппоподобными заболеваниями по сравнению с аналогичным периодом предыдущих трех лет. В Китае созданы системы сбора информации о тенденциях в области гриппа, гриппоподобных заболеваний, RSV и SARS-CoV-2, а также отчеты для таких платформ, как Глобальная система эпиднадзора за гриппом и реагирования на него.

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Хотя ВОЗ запрашивает эту дополнительную информацию, она рекомендует жителям Китая соблюдать меры по снижению риска респираторных заболеваний. Эти меры включают рекомендуемую вакцинацию, соблюдение дистанции от больных людей, пребывание дома во время болезни, обращение за обследованием и медицинской помощью по мере необходимости, ношение масок по мере необходимости, обеспечение хорошей вентиляции и регулярное мытье рук.