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Filcenberg
Франция провела испытательные пуски баллистической ракеты большой дальности
Франция успешно провела испытательные пуски баллистической ракеты большой дальности M51.3, для усиления ядерного сдерживания, заявило министерство обороны в воскресенье.

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В воскресенье Министерство вооруженных сил Франции объявило об успешном испытательном пуске модернизированной баллистической ракеты M51.3 с ракетного полигона Бискароссе на юго-западе Франции. Ракета, которая не несла ядерного заряда, упала в Северной Атлантике, “в сотнях километров от любой береговой линии”, говорится в сообщении министерства.

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Испытательный полет продемонстрировал значительное улучшение возможностей ракеты, что будет способствовать укреплению доверия к океанскому сдерживанию Франции в ближайшие десятилетия, заявило министерство. В нем подчеркивалась важность поддержания оперативного доверия к ядерному оружию Франции в нынешних международных условиях.

Ракета M51.3 представляет собой усовершенствованную версию M51, трехступенчатой стратегической баллистической ракеты класса "море-суша", предназначенной для запуска с подводных лодок ВМС Франции. Первый испытательный пуск M51 был произведен с наземной базы в 2006 году, а с подводной лодки - в 2010 году, когда она поступила на вооружение.

Новая ракета M51.3, которая должна поступить на вооружение примерно в 2025 году, разрабатывается аэрокосмической фирмой ArianeGroup, совместным предприятием Airbus и французского оборонного подрядчика Safran.

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Баллистические ракеты сродни ракетам-носителям и после запуска следуют по эллиптическим траекториям, часто покидая атмосферу Земли, чтобы достичь более низких уровней космического пространства. В отличие от этого, крылатые ракеты обычно следуют прямолинейным траекториям на малых высотах, приводимые в действие непрерывной тягой, пока не достигнут своей цели.

#франция #ракеты #мбр
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