Связь между Яблоком и Андроидом станет лучше

Apple объявила о планах внедрить технологический стандарт, известный как RCS (Rich Communication Services) в следующем году, который улучшит обмен текстовыми сообщениями между iPhone и устройствами Android. Несмотря на сопротивление Apple, продолжавшееся более года, компания решила принять стандарт, который поддерживается Ассоциацией GSM и за который выступают Google и другие компании.

RCS предлагает улучшенные возможности по сравнению с традиционными текстовыми сообщениями SMS и MMS, позволяя использовать ряд функций на различных телефонных платформах. Это включает в себя возможность для пользователей Apple отправлять текстовые сообщения пользователям Android через Wi-Fi, а не только через сотовые сети, отправлять видео и фотофайлы большего размера, более эффективно управлять групповыми чатами и подтверждать, были ли сообщения получены и прочитаны.

реклама

Система iMessage от Apple, которая в настоящее время предоставляет многие из этих функций исключительно пользователям устройств Apple, тщательно охраняется компанией. Однако Apple заявила, что добавит поддержку универсального профиля RCS, опубликованного Ассоциацией GSM, в следующем году. Компания считает, что это обеспечит лучшую совместимость по сравнению с SMS или MMS.

Apple уточнила, что это будет работать в сочетании с iMessage, который останется оптимальным и наиболее безопасным средством обмена сообщениями для пользователей Apple. В прошлом году генеральный директор Тим Кук предложил на конференции тем, кто хочет улучшить возможности отправки текстовых сообщений, приобрести iPhone для членов своей семьи.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

В настоящее время пользователи iPhone могут идентифицировать других пользователей Apple с помощью синих всплывающих окон чата, в то время как контакты Android отображаются в более старом зеленом стиле. Пока не ясно, изменится ли это, когда Apple внедрит RCS. Возможно, компания планирует включить это в выпуск iOS 18 в следующем году.