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Filcenberg
Apple планирует упростить обмен текстовыми сообщениями между iPhone и Android
Связь между Яблоком и Андроидом станет лучше

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Apple объявила о планах внедрить технологический стандарт, известный как RCS (Rich Communication Services) в следующем году, который улучшит обмен текстовыми сообщениями между iPhone и устройствами Android. Несмотря на сопротивление Apple, продолжавшееся более года, компания решила принять стандарт, который поддерживается Ассоциацией GSM и за который выступают Google и другие компании.

RCS предлагает улучшенные возможности по сравнению с традиционными текстовыми сообщениями SMS и MMS, позволяя использовать ряд функций на различных телефонных платформах. Это включает в себя возможность для пользователей Apple отправлять текстовые сообщения пользователям Android через Wi-Fi, а не только через сотовые сети, отправлять видео и фотофайлы большего размера, более эффективно управлять групповыми чатами и подтверждать, были ли сообщения получены и прочитаны.

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Система iMessage от Apple, которая в настоящее время предоставляет многие из этих функций исключительно пользователям устройств Apple, тщательно охраняется компанией. Однако Apple заявила, что добавит поддержку универсального профиля RCS, опубликованного Ассоциацией GSM, в следующем году. Компания считает, что это обеспечит лучшую совместимость по сравнению с SMS или MMS.

Apple уточнила, что это будет работать в сочетании с iMessage, который останется оптимальным и наиболее безопасным средством обмена сообщениями для пользователей Apple. В прошлом году генеральный директор Тим Кук предложил на конференции тем, кто хочет улучшить возможности отправки текстовых сообщений, приобрести iPhone для членов своей семьи.

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В настоящее время пользователи iPhone могут идентифицировать других пользователей Apple с помощью синих всплывающих окон чата, в то время как контакты Android отображаются в более старом зеленом стиле. Пока не ясно, изменится ли это, когда Apple внедрит RCS. Возможно, компания планирует включить это в выпуск iOS 18 в следующем году.

#apple #android #iphone
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