Глобальная война - это не теоретическая случайность и не лихорадочная мечта ястребов и милитаристов.

Соединенные Штаты находятся на грани глобального конфликта, который они потенциально могут проиграть. Два наиболее стратегически значимых региона мира переживают серьезные конфликты, которые требуют вмешательства США. Если Китай нападет на Тайвань, ситуация может быстро перерасти во всемирную войну на трех фронтах с прямым или косвенным участием Соединенных Штатов. Время критическое, и хотя существуют варианты укрепления позиций США, все они требуют значительных усилий и неизбежных компромиссов. Крайне важно срочно мобилизовать Соединенные Штаты, их оборону и союзников для подготовки к тому, что может стать определяющим глобальным кризисом нашей эпохи.

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Хотя некоторые могут счесть такое изображение затруднительного положения Соединенных Штатов паникерским, важно отметить, что Соединенные Штаты долгое время были самой могущественной нацией в мире. Она выиграла две мировые войны, пережила Советский Союз и по-прежнему сохраняет первое место среди вооруженных силы мира. За последние полтора года Соединенные Штаты понесли значительные издержки, поддерживая Украину, прежде чем сосредоточить свое основное внимание на укреплении военной позиции в Индо-Тихоокеанском регионе.

Однако с каждым днем эта стратегия становится все менее осуществимой. По мере того как Россия готовится к затяжному конфликту на Украине и появляется новый фронт в Леванте, соблазн для быстро вооружающегося Китая действовать на Тайване возрастает. Пекин уже бросает вызов Вашингтону в Восточной Азии, полностью осознавая, что Соединенным Штатам будет трудно справиться с третьим геополитическим кризисом. Если война все-таки разразится, Соединенные Штаты обнаружат, что несколько очень важных факторов внезапно сработают против них.

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Одним из таких факторов является география. Как стало ясно из двух последних стратегий национальной обороны США и как подтвердила последняя комиссия Конгресса по стратегическому положению, нынешние вооруженные силы США не предназначены для ведения войн против двух основных соперников одновременно. В случае нападения Китая на Тайвань Соединенным Штатам было бы трудно отразить нападение, продолжая поддерживать Украину и Израиль.