Больница уже несколько дней без электричества

В среду израильские войска вторглись в Шифу, крупнейшую больницу в Газе, в поисках деятельности ХАМАС внутри и под зданием. Больница уже несколько дней остается без электричества и других предметов первой необходимости из-за продолжающегося конфликта.

Израиль утверждает, что ХАМАС превратил больницу Шифа в командный центр, используя пациентов, персонал и гражданских лиц, ищущих убежища, в качестве прикрытия для своих бойцов. Это часть более широкого утверждения Израиля о том, что ХАМАС использует палестинцев в качестве живого щита. Представители здравоохранения как ХАМАС, так и Газы отрицают, что бойцы действуют в больнице Шифа.

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Конфликт между Израилем и ХАМАС начался после нападения группировки бойцов 7 октября, в результате которого пострадали около 1200 человек и было захвачено в плен около 240 человек. Последующие израильские авиаудары привели к жертвам и значительному ущербу в Газе.

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По мере того как Израиль укрепляет свой контроль над северной частью Газы, поговаривают о расширении наземной операции на юг с целью ликвидации ХАМАС. Большинство из 2,3 миллионов жителей Газы переехали в южную часть территории, где острая нехватка топлива угрожает нарушить доставку гуманитарных услуг и отключить мобильную связь и интернет.